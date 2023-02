اعتمدت إيطاليا الوزير السابق “مهند يونس” سفيرا لليبيا لدى إيطاليا.

جاء ذلك في مذكرة صدرت الاثنين عن وزارة الخارجية الإيطالية تؤكد فيها موافقة الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا” على اعتماد “يونس” وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وشغل “مهند يونس” منصب المتحدث باسم “حكومة الوفاق الوطني”، إضافةً إلى وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين في الحكومة ذاتها.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

