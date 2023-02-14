صحفي تركي: ليبيا ستخصص مزيد من الأموال لإعادة إعمار مناطق الزلزال المدمر

قال الصحفي التركي، إبراهيم كاراتاش، أن ليبيا ستخصص لبلاده المزيد من الأموال بعد الـ 50 مليون دولار.

وقال كاراتاش، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس تحرير صحيفة يني أكيت التركية، عبر تويتر: “ليبيا خصصت 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة إعمار تركيا بعد الزلزال وهذا يعني أنه قد يتبع ذلك تخصيص المزيد من الأموال”.

وأمس الإثنين، قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إنه سيتم إعطاء 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة الإعمار في تركيا وتحديدا للولايات المتضررة.

وأضافت أن تركيا ساعدت ليبيا في كثير من المواقف وحان الوقت لنساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة.

وتابعت: نؤكد دعمنا الكامل للحكومة التركية معنويا وماديا وفخورون بفريقنا الذي أتى للمساعدة في عمليات الإنقاذ. oh

وأوضحت أنه ستصل فرق إنقاذ أخرى إلى تركيا تباعا من ليبيا على متن طائرتين للمساعدة في جهود الإنقاذ.