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“ب 12 سريرًا”.. غرفة العناية بمركز سبها الطبي هي الوحيدة بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أوضحت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، أن افتتاح قسم النساء والولادة جاء ضمن بادرة الـ100 يوم التي أطلقها المركز لتطوير الأداء الوظيفي والخدمي المقدَّم للمرضى المترددين على المركز.

وأضافت الماهري في تصريحات صحفية أن البادرة تتضمن صيانة وتجديد كل الأقسام بالمركز، وإعادة فتح البرج “A” المتوقف عن العمل منذ نحو 17 عامًا، بالإضافة لافتتاح عيادات خارجية.

وأشارت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي إلى أن غرفة العناية بالمركز هي الوحيدة بالمنطقة الجنوبية، وتضمّ 12 سريرًا فقط، لافتةً إلى أنها ستُجدَّدُ لتزداد سعتها السريرية.

وأكدت الماهري أن المركز يخطط لإنشاء غرف عناية مصغرة داخل كل قسم، ومنها أقسام الكلى والأطفال والنساء والولادة.

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الوطن الليبية

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