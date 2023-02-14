مصرع أم وابنتيها جراء حريق في منزلهن في شارع عشرين ببنغازي

أخبار ليبيا 24

لقيت أم مصرعها رفقة ابنتيها وأصيب أربعة آخرون من نفس العائلة بالاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في محل إقامتهم بشارع الوحدة العربية (عشرين) وسط مدينة بنغازي.

وتسلّم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثلاثة جثامين متفحمة بالكامل، تعود للأم سناء عبد الله إبراهيم (48 عاماً)، وآلاء عمر شعبان (17 عاماً)، وشقيقتها شيماء (15 عاماً)، جراء اندلاع حريق في منزلهن بسبب المدفئة.

وتعرض الوالد عمر شعبان حمد (55 عاماً) وابنته آمال (23 عاماً) وابنه يوسف (20 عاماً) للاختناق بسبب الدخان الكثيف جراء الحريق.

كما أصيب الشاب أصيل أحمد حمد (23 عاماً)، وهو مستأجر يقيم فالطابق العلوي لمنزل الأسرة. وتلقى المصابين الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى وغادروا جميعاً وهم بصحة جيدة وحالة مستقرة.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة فوراً، وتم عرض الوفيات على الطب الشرعي.