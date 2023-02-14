الدبيبة: دعم الشباب والرياضة يظل أولوية لحكومتي

اجتمع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الرياضة، مع رؤساء أندية الدوري الممتاز.

وقال بيان صادر عن حكومة الدبيبة: “حضر الاجتماع، وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني”.

وأضاف البيان “ناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه عددا من الأندية للاستمرار في مشاركتها بالدوري الممتاز، الذي يعتبر من أهم المناشط الرياضية التي تهم الجمهور الرياضي”.

وخلال الاجتماع، قال الدبيبة: “دعم الشباب والرياضة تظل أولوية لحكومة الوحدة، ويجب على وزارة الرياضة واتحاد الكرة ضرورة الاهتمام بالفئات السنية، وتنظيم عدد الأندية وأهمية وجود رابطة لأندية الدوري الممتاز”.

وتابع الدبيبة “نؤكد دعمنا لأندية الدوري الممتاز لضمان استمرار الدوري، بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم”.