عقب مباحثات وزارتي العدل بالبلدين.. لا إجابات مغربية حول مصير العالقين بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

رفض وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عقب محادثات مع نظيرته الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن الإجابة على سؤال صحفي حول السجناء والعالقين المغاربة في ليبيا.

وبحسب موقع “اليوم 24” المغربي فإن وزير العدل المغربي وعد أن يدلي بتصريح حول الموضوع بعد أن تنتهي الوزيرة الليبية من تصريحاتها الصحافية دون أن يقوم بذلك.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال في منتصف سبتمبر 2021 إنّ السلطات الليبية تحتجز المئات من المهاجرين المغاربة دون مسوّغات قانونية، وفي ظروف احتجاز غير إنسانية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي أنّه تلقّى معلومات تُفيد بأنّ المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا يتوزعون على عدة مراكز احتجاز غربي البلاد، حيث يعانون من ظروف صحية صعبة كما لا تتوفر مياه نظيفة للشرب، ويعيش المحتجزون ضمن بيئة غير صحية، ما ساعد على تفشي الأمراض المعدية بينهم على نحو واسع.