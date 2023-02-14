تفاصيل مثيرة في ضبط 5 تجار مخـدرات هاربين من حي الوحيشي في بنغازي

شهد الطريق الساحلي ببلدية توكرة، لحملات أمنية موسعة وإنتشار أمني مكثف للدوريات الأمنية المطقمة التابعة لمُديرية أمن توكرة .

وجاء ذلك بناءا على تعليمات وكيل وزارة الداخلية “فرج قعيم” و تعليمات مدير أمن توكرة اللواء “فوزي المهدي “، لتطبيق إجراءات صارمة وتضييق الخناق على تجار ومروجي المخدرات و الحبوب المهلوسة الهاربين من الحملات الأمنية و ضبط أصحاب السوابق والمطلوبين على ذمة قضايا لدى النيابة العامة .

وبحسب المعلومات أفاد «مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة» بأنه تم ضبط عدد ( 5 أشخاص ) من تجار و مروجي المخدرات من الجنسية المصرية خلال نقطة التفتيش الأمنية بقسم النجدة التابع لمديرية أمن توكرة ، هؤولاء التجار قاموا بإستأجار سائق تكسي ليبي بمبلغ 1500 دينار من أجل نقلهم و إبعادهم عن عين العدالة على الأقل خلال هذه الأيام ، وعند ضبطهم تم فتح محضر تحقيق معهم، وتفتيش هواتفهم الشخصية حيث وجدت صور و مقاطع فيديو تظهر متاجرتهم بالمسكرات و المواد المخدرة و الحبوب المهلوسة و إعترفوا بأنهم كانوا يمارسون مهنة المتاجرة بالمخدرات في حي الوحيشي بمدينة بنغازي، فضلا عن حملهم لأسلحة نارية مثبتة بالصور و مقاطع الفيديو ، حيث تم على الفور إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حيالهم و إحالتهم إلى الجهات المختصة لإستكمال التحقيقات و إتخاذ مايلزم حيالهم .

ودعا مدير أمن توكرة كافة المواطنين للتعاون مع نقاط التفتيش في الإبلاغ عن أي معلومة تساعد في إلقاء القبض على تجار المخدرات خلال نطاق الإختصاص انطلاقًا من كون الأجهزة الأمنية هي التي يقع على عاتقها تأمين المواطن وحمايته و كذلك المواطن شريك أساسي في الحفاظ على استتباب الأمن وفرض هيبة القانون .

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