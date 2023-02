ليبيا – علق عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على إعلان وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش تقديم 50 مليون دولار من ليبيا كدفعة أولى لإعادة إعمار جنوب تركيا المنكوب بالزلزال.

الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “إن تركيا ذات الدخل القومي الذي يناهز دخل ليبيا بأضعاف وذات التحالفات القوية التي ليست فيها بحاجة لبلد منهك اقتصاديًا مثلنا، فماذا تفعل المنقوش؟ وبماذا تتبرع؟”.

وتساءل الشركسي: “هل نحن الذين نواجه زلزالًا سياسيًا وفسادًا يأكل الآلاف من المرضى يوميًا، مطالبون كدولة بالتبرع لغيرنا؟ إنها صفاقة تتجاوز كل الحدود”.

Shares

The post الشركسي لـ المنقوش: هل نحن الذين نواجه زلزالًا سياسيًا وفسادًا يأكل الآلاف من المرضى مطالبون بالتبرع لغيرنا ؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية