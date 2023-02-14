نجدة توكرة تلقي القبض على خمسة مصريين من مروجي المخدرات فروا من منطقة الوحيشي

أخبار ليبيا 24

ألقى قسم النجدة التابع لمديرية أمن توكرة القبض على خمسة من بائعي المخدرات فروا من الحملات الأمنية القائمة في حي الوحيشي بمدينة بنغازي.

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة إن شرطة النجدة قبضت على خمسة من تجار ومروجي المخدرات من الجنسية المصرية خلال نقطة تفتيش أمنية.

وذكر المكتب، أن المقبوض عليهم قاموا باستئجار سائق تكسي ليبي بمبلغ 1500 دينار من أجل نقلهم وإبعادهم عن عين العدالة على الأقل خلال هذه الأيام.

وأضاف، أنه عند ضبطهم تم فتح محضر تحقيق معهم، وتفتيش هواتفهم الشخصية، حيث وجدت صور ومقاطع فيديو تظهر متاجرتهم بالمسكرات والمواد المخدرة والحبوب المهلوسة.

وقال المكتب، إن بالاستدلال معهم اعترفوا بممارستهم للمتاجرة بالمخدرات في حي الوحيشي في بنغازي، فضلا عن حملهم لأسلحة نارية مثبتة بالصور ومقاطع الفيديو.

وأضاف، تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حيالهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيالهم.