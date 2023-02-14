خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان.. ويدعو المركزي لدعم الدينار الليبي

أكد الخبير اقتصادي أبو بكر طور أن زيادة سعر الصرف تسببت في حدوث تضخم وإغلاق بعض الأنشطة التجارية.

طور وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، رأى أنه لا توجد أي أسباب فنية تمنع المركزي من تعزيز ودعم الدينار في مقابل العملات الأجنبية.

ودعا المركزي إلى الإفصاح عن الموانع التي تمنعه من دعم الدينار للرأي العام.

وحذر من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك؛ لعدم وضع خطة مبكرة من قبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة للحفاظ على توفر السلع وضبط أسعارها.

طور أوضح أنه رغم المبالغ الضخمة التي يجنيها المصرف المركزي من رسوم بيع الدولار، إلا أن عمل حكومة الدبيبة يخلو من خطط التنمية باستثناء بعض المشاريع الكرتونية.