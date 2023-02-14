الدبيبة يبحث الصعوبات التي تواجه مشاركة الأندية في الدوري الممتاز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبدالحكيم الشلماني”، الصعوبات التي تواجه عددا من الأندية للاستمرار في مشاركتها بالدوري الممتاز، الذي يعتبر من أهم المناشط الرياضية التي تهم الجمهور الرياضي الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الرياضة، على أن دعم الشباب والرياضة يظل أولوية لحكومة الوحدة الوطنية.

وشدد وزارة الرياضة واتحاد الكرة على ضرورة الاهتمام بالفئات السنية، وتنظيم عدد الأندية وأهمية وجود رابطة لأندية الدوري الممتاز.

وأكد الدبيبة على دعمه لأندية الدوري الممتاز لضمان استمرار الدوري، بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم.