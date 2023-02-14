القطراني: ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في البلديات

زار علي القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي للوقوف على خطوات سير العمل فيها.

بيان صحفي صدر عن الحكومة، أكد متابعة القطراني مع رئيس اللجنة جمال عبد الشفيع وأعضائها التجهيز لانتخابات المجالس البلدية ضمن رؤية الحكومة، لتحقيق أهدافها وضمان التمثيل الديموقراطي للمواطن وحقه في انتخاب واختيار من يمثله، طبقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة.

وبحسب البيان، سلم عبد الشفيع الجدول الزمني الخاص بافتتاح سجل الناخبين في البلديات المستهدفة بالانتخابات البلدية إلى القطراني، وهي كل من بلديات البيضاء وزلة وزويلة وإجدابيا ومرادة وتازربو وساحل الجبل وعمر المختار وأنتلات البيضان.

ونقل البيان عن القطراني تأكيده ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في البلديات وتعميم القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية فيها.