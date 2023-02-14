وفاة أم وابنتيها جراء حريق شب بمنزلهم في بنغازي

كشف مدير مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي فاديا البرغثي، تفاصيل “وفاة أم وابنتيها، وإصابة الأب وابنته الكبرى وابنه، بسبب حريق شب بمنزلهم في شارع عشرين ببنغازي.

وقالت البرغثي، إن “الحريق شبّ فجر اليوم الثلاثاء، بسبب تدفئة كهربائية، أدت إلى اشتعال نيران قوية بالمنزل”.

وتابعت أن الحادث أسفر عن “وفاة الأم سناء عبدالله إبراهيم (48 عاما)، والفتاتين آلاء (17 عاما) وشيماء (15 عاما)، اللواتي وصلن إلى المستشفى وهن متفحمات وملامحهن غير واضحة”.

وختمت البرغثي موضحة أن خلال نفس الحادث أصيب باختناق جراء الحريق كلًا من “الأب عمر شعبان المحمودي البالغ من العمر 55 عاما، وابنته الكبرى آمال (23 عاما)، وابنه يوسف (20 عاما)”.