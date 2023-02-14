لجنة الداخلية بالبرلمان تدعو لمكافحة تجارة المؤثرات العقلية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري إلى تكاتف جميع الجهود لمكافحة ظاهرة تجارة المؤثرات العقلية.

وأضاف الحراري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن المؤثرات العقلية تهدد الأمن القومي وتعتبر الخطر الأول على فئة الشباب مشددا على أن القضاء عليها مسؤولية تضامنية، مطالبا مجلس النواب بتشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية.

وأشاد الحراري بالحملة الأمنية المتواصلة في مدينة بنغازي لمداهمة أوكار تجار المؤثرات العقلية والتي استهدفت عدة مناطق في المدينة .

وشدد الحراري على أهمية تواصل الحملات الأمنية حتى يتم القضاء على التجارة بالمؤثرات العقلية ومحاسبة جميع المتورطين .