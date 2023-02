لجنة إعادة الحياة لمدينة مرزق بحكومة الدبيبة تعقد اجتماعها الأول لبحث إعادة الإعمار

ليبيا – عقدت اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال بشأن إعادة الحياة لمدينة مرزق اجتماعها الأول برئاسة وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي.

اللجنة استعرضت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي مسودة التخطيط الاستراتيجي للبلدية التي تم إعدادها بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي واعتبارها نقطة انطلاق لتحديد الأولويات العاجلة للمدينة.

وناقشت اللجنة الأولويات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القريبة القادمة والتركيز على مشاريع المياه والصرف الصحي، وصيانة المباني الصحية والتعليمية والإدارية، وحصر المساكن المتضررة وغيرها، والعمل بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة لوضع الاستراتيجية اللازمة، والبدء في اعادة الحياة لمدينة مرزق للمساهمة في إعادة الإعمار وبناء السلام.

