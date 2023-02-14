وزير الخارجية الإيطالي: حل القضية الليبية يمثل أولوية لإيطاليا ونريد حماية مصالحنا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مؤتمر مستقبل العلاقات عبر الأطلسي بمنتدى لويس الدبلوماسي المنعقد في رُوما، إنه من الضروري الجمع بين تركيا ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة حول طاولة واحدة؛ لحل الأزمة الليبية.

وأضاف تاياني في كلمته خلال المؤتمر: “يجب على إيطاليا حماية مصالحها، ولكن أيضًا يجب أن تلعب دورًا لصالح الاستقرار والنمو“، مشددًا على أن حل القضية الليبية يمثل أولوية لإيطاليا.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي: “نريد أن نكون أصحاب القاسم المشترَك للسماح للأحزاب الليبية بالتحدّث مع بعضها البعض وإيجاد الوحدة، وإن كان ذلك مع تنوّعها، لإحضار البلاد إلى الانتخابات لتجديد مجلس النواب ورئيس جديد فيها“.