الإطاحة بمسؤول حكومي ليبي يتزعم عصابة لسرقة السيارات

وسط استغراب قطاعات واسعة من الليبيين، أعلنت قوة أمنية في غرب البلاد، إطاحة تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات المواطنين ببلدية مسلاتة، (130 كيلومتراً شرق طرابلس العاصمة) يتزعمه عميد البلدية.

وقال «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، مساء أمس (الاثنين)، إنه تمكن من القبض على عصابة تمتهن السطو على السيارات بمسلاتة، ويترأسها مطلوب في عدة محاضر ويشغل منصب عميد البلدية.

و«جهاز الردع» هو عبارة عن تشكيل مسلح بقيادة عبد الرؤوف كارة، يتبع المجلس الرئاسي، وله الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأسندت إليه مهام أمنية منذ رئيس المجلس السابق فائز السراج.

وأوضح الجهاز، أنه فور تحصله على «معلومات دقيقة» عن وجود إحدى السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة، داهمت عناصره المكان المبلغ عنه، فضبطت به أكثر من 20 سيارة مسروقة والعديد من الأسلحة والذخائر.

ولفت الجهاز إلى أنه ضبط أيضاً لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقاً وماكينة استخراج مفاتيح لتلك السيارات، والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات، لافتاً إلى أنه قبض على ثلاثة أشخاص من ضمن العصابة المطلوبة.

وبعدما عرض الجهاز لصور وأرقام السيارات التي عثر عليها لدى العصابة، طالب الموطنين ممن يتعرفون على سيارتهم التوجه بما يثبت ملكيته لمقر «جهاز الردع» لتسلمها.

وعميد البلدية هو ممثل الحكومة في منطقته، ويتلقى ميزانية مستقلة يتم إنفاقها على متطلباتها بما ييسر حياة المواطنين، وتوفير الخدمات لهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن قوة من «جهاز الردع» و«لواء 444» داهمت منزل عميد البلدية، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتهمة تزعمه للتشكيل العصابي المتهم بالسطو على سيارات المواطنين، مشيرة إلى أن القوة عثرت أيضاً على 11 سيارة مسروقة بمرآب منزل العميد. ولم يتثن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من صدق هذه المعلومات، فيما حاولت الاتصال بالمكتب الإعلامي للبلدية، لكن دون رد.