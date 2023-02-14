النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين تؤكد دعمها لجهود مكافحة المخدرات في بنغازي

العنوان

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين دعمها الكامل للجهود العسكرية والأمنية الرامية للقضاء على الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية التي أذهبت عقول الشباب وذهبت بهم في غياهب الجريمة والرذيلة.

وأشادت النقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، بدور المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي تعاملت بحرفية عالية في القضاء على تجار هذه الآفات دون المساس بحياة المدنيين أو تعريض ممتلكاتهم للخطر.

وأكدت، أن استمرار هذه الجهود ومواصلتها ستحقق ما تصبوا إليه الحملة.

ودعت النقابة إلى تكاتف كافة الجهود لمعالجة المدمنين وخلق برامج علمية واجتماعية تهدف لسحب الشباب، الذي كادت أن تقضي عليه هذه الآفة ليكونوا أيادي تساهم في بناء بلدهم المنهك.

كما أكدت النقابة على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لمساندة الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة من خلال تسليط على مخاطرها، وإنتاج برامج توعية تبين الآثار السلبية المترتبة على تعاطي المخدرات أو المتاجرة بها.

وقالت النقابة، إنها وكامل أعضاءها رهن إشارة هذه الحملة والقائمين عليها، من خلال توضيح أهدافها وضمان نجاحها، وكذلك ضمان عدم عودة هذه الأوكار سواء في مدينة بنغازي أو غيرها من المدن الليبية الحبيبة.