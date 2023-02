الدبيبة: دعم المحتاجين خلال رمضان عبر صندوقي الزكاة والتضامن الاجتماعي

ليبيا- عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع القائمين على إدارتي صندوقي الزكاة والتضامن الاجتماعي.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية طالعته صحيفة المرصد، بين أن الاجتماع الذي حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة وفاء الكيلاني ركز على مناقشة مبادرة حكومة تصريف الأعمال لدعم المحتاجين في شهر رمضان وفق منظومة صندوق الزكاة.

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده أن أولوية الحكومة خلال شهر رمضان هي دعم المحتاجين وتوفير كافة احتياجاتهم، موجهًا صندوق التضامن الاجتماعي إلى ضرورة وضع خطة تهتم بأصحاب المعاشات الأساسية والجنسيات الأخرى ومساعدتهم خلال شهر رمضان.

