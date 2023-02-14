مصادر إعلامية: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

قالت مصادر أمنية إيطالية إن “سفينة (أوشن فايكنغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، أنقذت 84 مهاجراً، من بينهم 58 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

وأضافت المصادر ذاتها بحسب وكالة آكي أن “المهاجرين كانوا على زورق محمّل فوق طاقته”، مبينةً أن “الكادر الصحي العامل على متن السفينة، يعتني بالناجين، الذين تظهر على عديد منهم، علامات الجفاف وانخفاض درجة حرارة الجسم”.

من ناحية أخرى، “تبحر متجهة نحو الشمال، سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وهي تقل على متنها 48 مهاجراً، بينهم تسعة قاصرين، تم إنقاذهم أمس في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا”.

وكانت أطباء بلا حدود قد أكدت أمس، أن الحكومة الإيطالية خصصت “ميناء مدينة أنكونا (مقاطعة ماركي ـ شمال الوسط) لإنزال المهاجرين الذين أنقذتهم”، مبينةً أن “الأمر يعني خمسة أيام من الإبحار بعيداً عن مكان الذي نتواجد فيه حاليا”.