جهود من مجلس النواب والبعثة الأممية إصلاح القطاعين الأمني والعدلي

ليبيا – اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب في مقر فرع ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس مع فريق من خبراء من شعبة إصلاح قطاع الأمن التابع إلى البعثة الأممية.

بيان صحفي صدر عن مجلس النواب طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تركيز المجتمعين على محورين أساسيين أولهما المقاربة الأممية لدور المجلس في الإشراف على إعادة هيكلة القطاع الأمني وثانيهما عرض ومناقشة الرؤى والخطط في هذا المجال من قبل الأعضاء.

وبحسب البيان، توافق المجتمعون على مواصلة الحوار والنقاش بين الجانبين للوصول إلى خطوات بناءة في إطار إصلاح القطاعين الأمني والعدلي.

