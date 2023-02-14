مجلس النواب والأمم المتحدة يتفقان على مواصلة الحوار لإصلاح قطاعي الأمن والعدل في ليبيا

طرابلس 14 فبراير 2023 (وال) – اتفق مجلس النواب والأمم المتحدة على مواصلة الحوار و النقاش بين الجانبين، للوصول إلى خطوات بناءة لإصلاح قطاعي الأمن والعدل في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، رفقة عدد من أعضاء المجلس بمقر فرع ديوان المجلس بطرابلس أمس الاثنين، مع فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متمثلاً في خبراء من شعبة إصلاح قطاع الأمن.

و ذكر المجلس عبر صفحته بالفيسبوك، أن اللقاء تناول محورين أساسيين أولهما متعلق بالمقاربة الأممية في ما يخص دور مجلس النواب، في الإشراف على إعادة هيكلة القطاع الأمني، و المحور الثاني عرض و مناقشة الرؤى و الخطط في هذا المجال من قبل أعضاء مجلس النواب. (وال _ طرابلس)

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