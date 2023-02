“فرونتكس”: أكثر من 13 ألف عبور حدودي لمهاجرين نحو أوروبا من دول بينها ليبيا

قالت منظمة “فرونتكس” البحرية إنها اكتشفت أكثر من 13 ألف حالة عبور حدودي غير نظامي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

المنظمة وفي تقريرها الشهري أضافت أن ما يقرب من 49% من مراحل العبور شهدتها طرق غرب إفريقيا وغرب البحر الأبيض المتوسط، مسجلة انخفاضا مقارنة بشهر يناير بسبب الظروف الجوية القاسية التي تؤثر على المغادرين.

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجرين يواصلون المغادرة من تونس وليبيا وتركيا، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي بمقدار النصف حيث بلغ 4500 مهاجر رغم انخفاض نسبة الوافدين وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

المصدر: وكالة فرونتكس

