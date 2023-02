رئيس الديوان المحاسبة الليبي يبحث مقترح شركة الحديد والصلب لتصنيعها أسطوانات الغاز

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، محمد الفقيه، بمقر الديوان في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، إن اللقاء جاء لبحث المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع أسطوانات الغاز بحضور مدير جهاز التصنيع العسكري وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالديوان.

وناقش اللقاء الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع الذي ستنفذه الشركة الليبية للحديد والصلب مع جهاز التصنيع العسكري، ومدى الاستفادة منه لتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد رئيس الديوان خلال اللقاء على أهمية دراسة المشروع من جميع الجوانب، ليكون لها الأثر الإيجابي على السوق المحلي.

وشدد على ضرورة أن تتم عملية التصنيع وفقاً للمواصفات والجودة التي سيتم وضعها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

