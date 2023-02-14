القطراني ووزير الصحة يبحثان تطوير القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية

الوطن / رصد

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني ووزير الصحه عثمان عبدالجليل إجتماع مع عدد من مدراء مستشفيات المنطقة الشرقية لمناقشة الاختناقات التي تمر بها مستشفيات المنطقة الشرقية بشكل خاص و قطاع الصحة بشكل عام وسُبل حلها وكيفية التنسيق مع وزارة الصحة لتوسيع عمل الخدمات الصحية والرعاية الأولية في كافة المدن والمناطق للرفع من معدلات الاداء ومعالجة الإجراءات الإدارية والقانونية وفق رؤية شفافة لإصلاح القطاع والنهوض به .

من جهته اكد القطراني في اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على دور المستشفيات والذي يعد من أهم القطاعات كونه يقدم الخدمة الصحية والطبية للمواطن أينما وجد مضيفاً بأنه يعي حجم المسؤولية الملقاه على عاتق هذه المؤسسات الصحية ومن يديرونها .

بدوره ثمن وزير الصحه عثمان عبدالجليل عن شؤون القطاع الصحي دور مدراء المستشفيات وكل الإدارات التي تعمل بكل جد لتقديم الخدمة الطبية للمواطن ومعالجة كافة المعوقات التى تواجه المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية ومن أجل ذلك كان هذا الاجتماع للوقوف على العمل بالقطاع الصحي .