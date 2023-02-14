رئيس لجنة الداخلية النيابية يشيد بالحملة الأمنية ضد تجار المؤثرات العقلية في مدينة بنغازي

أشاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري بالحملة الأمنية المتواصلة في مدينة بنغازي لمداهمة أوكار تجار المؤثرات العقلية والتي استهدفت عدة مناطق في المدينة .
وجدد الحراري شكره وتقديره لجميع العناصر الأمنية التي ساهمت في الحملة مؤكدا على أهمية تواصل هذه الحملات حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة ومحاسبة جميع المتورطين .
ودعا الحراري إلى تكاثف جميع الجهود لمكافحة ظاهرة تجارة المؤثرات العقلية ، مضيفا بانها تهدد الأمن القومي وتعتبر الخطر الأول على فئة الشباب وان مسؤولية القضاء عليها هي مسؤولية تضامنية، مطالبا مجلس النواب بتشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية.
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