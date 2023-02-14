مؤسسة بحثية أمريكية: الناتج المحلي لليبيا تراجع بنسبة ‎%‎30 مقارنة بعام 2010

أكدت مؤسسة “ماكرو ترندز” البحثية الأمريكية، أن “الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية في 2021 أي بعد 10 سنوات من تدخل الناتو، تراجع بأكثر من 30 % من قيمته، مقارنة بما كان عليه في 2010”.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية في تقريرها، أن “الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، بلغ 75.3 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد 11.6 ألف دولار”.

وأشار التقرير إلى أنه “عام 2021 انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.8 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد بلغ 6.3 ألف دولار”.

وختم التقرير موضحًا أن “الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية، حقق نموًا قدره 5 % في 2010، وسجل تراجعًا في 2011 بنسبة تجاوزت الـ 50 % “.