إعلان النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي العربان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم الثلاثاء النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية العربان.

وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن إعلان نتائج الانتخابات جاء بعد انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم دون تقديم أي طعن انتخابي.

وبينت اللجنة أن عدد القوائم المترشحة بلغ 4 قوائم في المراكز الانتخابية الأربع بالبلدية فيما بلغ عدد المحطات 14 محطة وعدد المسجلين 4,623 شخص كما بلغ عدد المقترعين 3,504 ناخب وبلغ عدد الأوراق الباطلة 34 ورقة فيما بلغ عدد الأوراق الصحيحة 3,470 ورقة.

وأشارت اللجنة إلى فوز قائمة التوافق بـ 1,196 صوت فيما حصلت قائمة الزيتونة على 909 صوت وقائمة الإعمار على 894 صوت وقائمة الإرادة على 471 صوت.