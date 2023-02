ليبيا – ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا مع لجنة إدارة شركة الضمان للاستثمارات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة وفاء الكيلاني شهد متابعة أوضاع الشركة وخطتها لمعالجة واقع حال الفنادق والقرى السياحية التابعة لها.

ووفقًا للبيان، وجه الدبيبة بضرورة تشغيل الفنادق المقفلة منذ 10 أعوام من دون وجود مبررات بخلاف عدم الجدية والعمل بشكل مهني، وأهمها الفندق الكبير وفنادق قوز التيك والجوهرة الزاوية والواحات طرابلس كمرحلة أولى والتوجه للاستثمار مع القطاع الخاص دعما له.

وبحسب البيان، شملت التوجيهات تشغيل هذه المؤسسات المقفلة والإعلان عن مشروعاتها بطريقة العطاء العام وإعطاء الفرصة لكافة العاملين في هذا المجال، وفق مواصفات فنية محددة مع ضرورة أن تكون هناك مرحلة ثانية لعدد من الفنادق التابعة للشركة لتتمكن من تشغيل فنادقها.

The post الدبيبة يوجه بإعادة تشغيل فنادق الضمان للاستثمارات المقفلة منذ 10 أعوام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

