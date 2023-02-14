حالة الطقس المتوقعة على مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء 

طرابلس 14 فبراير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء.

وتوقع المركز أن تكون الأجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق البلاد، يتخللها سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وستكون حالة الطقس على راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة على النحو التالي :-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الساحل والجبل، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

تكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (09-16)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-18)مْ. (وال _ طرابلس)

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