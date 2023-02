أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على هوية مواطن مصري الجنسية بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA ومقارنته بالعينات المرجعية.

وقالت الرابطة في منشور عبر صفحتها بفيسبوك، إن المواطن كان قد اختطف على يد مليشيا الكاني في يناير من العام 2020 حتى عثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية بموقع مشروع الربط بالمدينة.

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قد أعلنت التعرف على 9 حالات جديدة من الجثث المنتشلة من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

يذكر أن إجمالي الجثث التي تم التعرف عليها من المقابر في ترهونة تجاوز حتى الآن 220 حالة، بحسب الهيئة.

رابطة ضحايا ترهونة + هيئة البحث عن المفقودين

The post بعد مطابقتها لنتائج تحليل البصمة الوراثية.. “ضحايا ترهونة” تعلن التعرف على هوية مواطن مصري الجنسية اختطف على يد الكاني 2020 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار