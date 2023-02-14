الحراري يطالب مجلس النواب بتشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية 

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طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري مجلس النواب بتشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية.

وأضاف الحراري أن المؤثرات العقلية تهدد الأمن القومي وتعتبر الخطر الأول على فئة الشباب، مؤكدًا أن مسؤولية القضاء عليها هي مسؤولية تضامنية.

وأشاد رئيس اللجنة، بالحملة الأمنية المتواصلة في مدينة بنغازي لمداهمة أوكار تجار المؤثرات العقلية والتي استهدفت عدة مناطق في المدينة.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية إلى تكاثف جميع الجهود لمكافحة ظاهرة تجارة المؤثرات العقلية.

وأكد الحراري على أهمية تواصل هذه الحملات حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة ومحاسبة جميع المتورطين.

وشهدت مدينة بنغازي حملات واسعة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية على تجار المؤثرات العقلية والقبض على الكثير منهم وهدم مقراتهم وبيوتهم.