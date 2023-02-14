باتيلي يدعو لتنسيق المواقف الدولية بشأن الانتخابات الليبية

استغل عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لقاءه بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ليجدد دعوته لكل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي بتنسيق مواقفهم، وتوحيد كلمتهم؛ دعماً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام والاستقرار.

وقال باتيلي، في بيان عبر «تويتر» مساء (الاثنين) إن الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية – ليبية تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة خلال العام الجاري.

وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة» المؤقتة، قد قال إنه ناقش في اجتماع مع محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، الخطوات التنفيذية للدفع بإجراء الانتخابات، والاطمئنان على استعدادات الحكومة في أعمال التأمين، وجاهزية المقار، وزيادة التنسيق مع المفوضية العامة للانتخابات.

وأوضح الدبيبة في بيان، أنه تمت أيضاً مناقشة الإنفاق الحكومي، وضرورة تفعيل مشروعات التنمية وفق الأولوية والتوزيع العادل. ولاحقاً أعلن الدبيبة أنه أمر وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لصرف المرتبات عن الشهر الجاري والسابق يناير (كانون الثاني) بشكل عاجل.

وتعهد الدبيبة في لقائه (الثلاثاء) مع رؤساء أندية لكرة القدم، بدعمه لها لضمان استمرار الدوري، بشرط وجود خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة، والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات العمرية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم.

كما تعهد الدبيبة لدى اجتماعه، مع ستيفان كورمان رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، بحضور رؤساء بيوت شباب عربية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس جمعية الشباب الليبية، بأن حكومته لن تدخر جهداً في تقديم الدعم في إعادة بناء، وتأهيل بيوت الشباب في كل مناطق ليبيا، وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب الليبي.

ومع ذلك، أغلقت ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة، بوابة الهيرة في مدينة غريان، بالسواتر الترابية لمنع الدبيبة من زيارة المدينة لافتتاح بيوت الشباب، واتهمته بالتنصل من وعود زيارته السابقة، ونقل بعض المشاريع المقرر تنفيذها في المدينة إلى مناطق أخرى.

ورصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية قيام ناصر أشطيبة، آمر «كتيبة شهداء بوغيلان» في غريان، بالإيعاز إلى عناصرها لإغلاق المدخل الغربي للمدينة.

كما واصلت المجموعات المسلحة إغلاق طريق الدافنية بمدينة مصراتة في غرب البلاد، لمطالبة حكومة الدبيبة بدفع مستحقات مالية لإعادة فتح الطريق.

ورصدت تقارير إعلامية سماع إطلاق نار مكثف ليل (الاثنين)، حول بوابة الدافنية المغلقة بالسواتر الترابية أيضاً.

والتزم الدبيبة الصمت حيال معلومات بشأن اعتزامه عقد محادثات سرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع أحد أبناء المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

في غضون ذلك، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الذي التقاه مساء (الاثنين)، أحاطه بشأن التحديات التي تواجه قطاع النفط، وفي مقدمتها رفع معدلات الإنتاج وفقاً للخطط المستقبلية.

وتعليقاً على الحملة الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية على أوكار تجار المخدرات في مدينة بنغازي، أشاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، بهذه الحملة.

ودعا الحراري في بيان نشره موقع مجلس النواب (الثلاثاء) إلى تكاتف جميع الجهود لمكافحة ظاهرة تجارة المؤثرات العقلية، وقال إنها «تهدد الأمن القومي، وتعد الخطر الأول على فئة الشباب، وإن مسؤولية القضاء عليها هي مسؤولية تضامنية، مطالباً مجلس النواب بتشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية».

في المقابل، قال فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، إنه ناقش مع وزير دفاعه أحميد حومة في مدينة سرت خطة الوزارة والعمل على دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية واستمرار إيقاف إطلاق النار.

وأشار باشاغا إلى وضع خطة لتأمين الجنوب وإصلاح المنشآت التعليمية العسكرية به، والتنسيق المشترك، وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها؛ لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ، وإحكام السيطرة، واستعراض خطة تأمين الحدود.