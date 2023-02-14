البحباح: ملتقى تجمع الأحزاب في طرابلس لبنة جديدة في بناء صرح ديمقراطي

أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي وعضو تجمع الأحزاب الليبية مصطفى البحباح، أنه أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس فعاليات الملتقى الأول لتجمع الأحزاب الليبية تحت شعار «ليبيا دولة قوية عزيزة حرة مصانة».

وقال البحباح إن “هذا المؤتمر الأول لتجمع الأحزاب السياسية يمثل لبنة جديدة في بناء صرح ديمقراطي في البلاد من أجل تعزيز أمنها واستقرارها”.

وتابع، ” توافقت القيادات السياسية الحزبية لهذا التجمع على العمل سويا من خلال هذا التجمع لإنجاح تجربة الأحزاب السياسية في البلاد”.

وأضاف البحباح أن “القيادات السياسية الحزبية أعلنت تحملها مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والصعبة التي تمر بها البلاد من خلال توحيد رؤاها وجهودها، وتسخير كل إمكانياتها لدعم الاستقرار والتوافق الوطني للخروج بالبلاد من دوامة الفوضى”.

وأوضح أن “هذا التجمع الذي يضم 24 حزبا من الأحزاب السياسية نستطيع من خلاله بناء توافق في الآراء، وبناء رؤية مشتركة طويلة الأمد”.