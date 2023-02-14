مداهمة منزل في بنغازي والقبض على 3 أجانب بحوزتهم مبالغ مالية

أفادت مدرية امن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن مداهمة “قسم التحريات العامة” منزلاً بمنطقة الهواري والقبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية بحوزتهم مبالغ مالية مزورة ويقومون بتهريب المركبات إلى دولة السودان .

عقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن ثلاثة من الجنسية السودانية محل سكنهم منطقة الهواري يمتهنون تهريب المركبات لدولة السودان وتدور حولهم الشبهات في عمليات تهريب أُخرى وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بضبط الاشخاص سالفي الذكر وعُقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل إنطلقت قوة أمنية تابعة لقسم التحريات العامة وتمكنت من مداهمة المنزل والقبض على ثلاثة أشخاص عُثر بحوزتهم على عملة ليبية مُزورة من فئة العشرون ديناراً وكما تم العثور داخل المنزل على ميزان يُستخدم في وزن الذهب وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بأنهم يقومون بتهريب المركبات لدولة السودان وبسؤالهم عن العملة المزورة وميزان الذهب الذي عثر عليه داخل السكن الخاص بهم انكروا ان هذه الأشياء تخصهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لإستكمال باقي التحقيقات.