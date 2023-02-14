القبض على عصابة سرقة سيارات في مسلاتة يترأسها عميد البلدية

قالت ميليشيا “الردع”، اليوم الإثنين، إن عناصرها ألقت القبض على عصابة تسرق السيارات بمدينة مسلاتة “يترأسها مطلوب في عدة محاضر يشغل منصب عميد البلدية”.

وأضافت الميليشيا، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه تلقى “معلومات دقيقة” عن تواجد أحد السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة، حيث داهم عناصرها المكان، وألقوا القبض على ثلاثة أشخاص من أفراد العصابة المطلوبة.

وأوضحت الميليشيا أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من 20 سيارة مسروقة بالمكان والعديد من الأسلحة والذخائر، كما جرى ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقاً وماكينة استخراج المفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات للمواطنين، داعيًا من يتعرف على سيارته التوجه بالإفادة لمقر الميليشيا.