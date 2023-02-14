داخلية الدبيبة: الطرابلسي يشارك في مؤتمر أمني أوروبي بالبرتغال

شارك وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عماد مصطفى الطرابلسي” في أعمال المؤتمر الوزاري الاتحاد الأوربي – دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شراكة استراتيجية في مجال الشرطة تجاه تعاون أمني موثوق المنعقد بالعاصمة البرتغالية “لشبونة” خلال يومي 13-14 من الشهر الجاري.

كان في استقباله في قصر الثقافة بالعاصمة لشبونة مكان انعقاد المؤتمر وزير الداخلية البرتغالي “جوزى لويش كارنايرو”، بحسب بيان داخلية الدبيبة.

ورافق الطرابلسي، رئيس جهاز المباحث الجنائية “محمود عاشور” وسفير ليبيا لدى جمهورية البرتغال “سعد عبدالرزاق رحيم”.