لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تبدأ في مشروع كبير لتطوير منطقة بنينا

بدأت، لجنة إعادة الإعمار والاستقرار الشروع في مشروع تطوير منطقة بنينا شرقي بنغازي، والتي تعرضت قبل سنوات لدمار بفعل هجمات الجماعات الإرهابية.

وقالت اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع التطوير يشمل صيانة واستكمال الفصول الدراسية بالمدارس، وأعمال رصف الطرق وإنشاء الحدائق والمنتزهات.

وأضافت، كما يشمل المشروع صيانة محطة وخطوط الصرف الصحي وصيانة شبكة الإنارة وصيانة الجامع القديم، وإنشاء أسوار، وصيانة واجهات المرافق العامة والخاصة.

وشهدت بنينا إحدى أهم المعارك المفصلية في الحرب ضد الجماعات المتطرفة، حيث فشلت تلك الجماعات في مايو ويوليو 2014 في السيطرة عليها، بفعل صمود قوات الجيش الوطني والقوات المساندة لها.

وجراء تلك المعارك لحقت بالمنطقة أضرار كبيرة في المنازل والمباني الحكومية.