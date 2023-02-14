الحراري: أطالب بتشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية

اشاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب ” سليمان الحراري” بالحملة الأمنية المتواصلة في مدينة بنغازي لمداهمة أوكار تجار المؤثرات العقلية والتي استهدفت عدة مناطق في المدينة .

وجدد الحراري شكره وتقديره لجميع العناصر الأمنية التي ساهمت في الحملة مؤكدا على أهمية تواصل هذه الحملات حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة ومحاسبة جميع المتورطين .

ودعا الحراري إلى تكاثف جميع الجهود لمكافحة ظاهرة تجارة المؤثرات العقلية ، مضيفا بانها تهدد الأمن القومي وتعتبر الخطر الأول على فئة الشباب وان مسؤولية القضاء عليها هي مسؤولية تضامنية ، مطالبا مجلس النواب بتشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية .