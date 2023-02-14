رئيس لجنة الداخلية في النواب يشيد بالحملة الأمنية لمداهمة أوكار تجار المؤثرات العقلية في بنغازي 

العنوان – بنغازي

أشاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري بالحملة الأمنية المتواصلة في مدينة بنغازي لمداهمة أوكار تجار المؤثرات العقلية والتي استهدفت عدة مناطق في المدينة.

ودعا الحراري إلى أهمية تواصل هذه الحملات حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة ومحاسبة جميع المتورطين.

وناشد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بتكاثف جميع الجهود لمكافحة ظاهرة تجارة المؤثرات العقلية.

وطالب الحراري مجلس النواب بتشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية.

وأوضح أن المؤثرات العقلية تهدد الأمن القومي وتعتبر الخطر الأول على فئة الشباب، مؤكدًا أن مسؤولية القضاء عليها هي مسؤولية تضامنية.