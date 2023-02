ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئيس مؤسسة النفط في طرابلس فرحات بن قدارة.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تقديم بن قدارة إحاطة للمنفي بشأن التحديات التي تواجه قطاع النفط.

وأضاف البيان: إن في مقدمة هذه التحديات رفع معدلات الإنتاج وفقًا للخطط المستقبلية.

