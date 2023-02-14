رئيس الحكومة الليبية يبحث مع رئيس الأمن الداخلي الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز 

سرت 14 فبراير 2023 (وال) _ بحث رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي، خطة عمل الجهاز لسنة 2023 ، وكذلك احتياجات الجهاز وأهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها.

هذا و استمع رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، لشرح وافي للتجهيزات الأمنية، والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن.

كما أثنى رئيس الحكومة الليبية على المجهودات المبذولة من الضباط و العاملين في الجهاز، من أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن. (وال _سرت)

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