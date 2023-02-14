في عملية نوعية.. ضبط واستعادة “الذئبة كابيتولينا” بمنطقة الاصابعة – صور

تمكن قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار اليوم الثلاثاء من تنفيذ عملية نوعية لإستعادة “الذئبة كابيتولينا” بعد كمين محكم ومداهمة المكان الواقع بمنطقة الاصابعة.

وقال الجهاز في بيان صادر عنه، أن عملية نوعية لأعضاء مكتب التحقيق والتحري – الغربية بجهاز دعم الاستقرار وتحت إشراف مكتب النائب العام ومدير نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة غريان الأصابعة الجزئية، وبمتابعة مباشرة من مكتب شؤون الجهاز، تم إعداد كمين محكم شارك فيه مكتب الجهاز بكل من نسمة و غريان، والقيام بمداهمة المكان الواقع بمنطقة الأصابعة وضبط القطعة الأثرية “الذئبة كابيتولينا”.

وبحسب البيان أنه ونتيجة لوعورة التضاريس الجغرافية للمنطقة تمكن المشتبه به من الفرار.

ووفقاً للبيان اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت القطعة المضبوطة إلى النيابة العامة للتصرف.

واشار البيان إلى أن هذه القطعة الأثرية تعتبر تمثالاً للذئبة كابيتولينا والتي تمثل شعار روما، وبحسب الأسطورة الرومانية فالذئبة أرضعت التوأم رومولوس و ريموس اللذان أسسا روما سنة 753 قبل الميلاد.

وكان تمثال الذئبة متواجداً على إحدى المسلتين أمام متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس والذي أزيل من المسلة سنة 1963 ووضع بالمتحف قبل أن تتم سرقته.