أحمد حمزة: حكومة الوحدة الوطنية تحولت إلى حكومة العائلة والمدينة الواحدة 

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انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة اليوم الثلاثاء، أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال حمزة في تغريدة على حسابه في “فيسبوك” :”إن حكومة الوحدة الوطنية لم يبقي منها إلا اسمها فقد تحولت إلى حكومة المدينة الواحدة”.

وأضاف رئيس اللجنة :”راجعوا أسماء من يتولون أغلب الوزارات ورئاسة المؤسسات والهيئات الحكومية في كل القطاعات والسفارات والملحقيات الثقافية بالخارج، وستتضح لكم هذه الحقيقة للأسف الشديد”.

وتابع حمزة متسائلا :”فأين مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة في تولى الوظائف العامة”.

وختم رئيس اللجنة تغريدته بتساؤل آخر :”فهل يُعقل أن تتحول حكومة دولة إلى حكومة العائلة والمدينة الواحدة”.