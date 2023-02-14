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أحمد حمزة: حكومة الوحدة الوطنية تحولت إلى حكومة العائلة والمدينة الواحدة 

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبارليبيا24 

انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة اليوم الثلاثاء، أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. 

وقال حمزة في تغريدة على حسابه في “فيسبوك” :”إن حكومة الوحدة الوطنية لم يبقي منها إلا اسمها فقد تحولت إلى حكومة المدينة الواحدة”. 

وأضاف رئيس اللجنة :”راجعوا أسماء من يتولون أغلب الوزارات ورئاسة المؤسسات والهيئات الحكومية في كل القطاعات والسفارات والملحقيات الثقافية بالخارج، وستتضح لكم هذه الحقيقة للأسف الشديد”. 

وتابع حمزة متسائلا :”فأين مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة في تولى الوظائف العامة”. 

وختم رئيس اللجنة تغريدته بتساؤل آخر :”فهل يُعقل أن تتحول حكومة دولة إلى حكومة العائلة والمدينة الواحدة”. 

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اخبار ليبيا 24

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