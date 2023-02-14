رئيس الحكومة يثنى على مجهودات منتسبي جهاز الأمن الداخلي

اجتمع رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء سالم الدرسي.
وبحث الاجتماع خطة عمل الجهاز لسنة 2023، وكذلك احتياجات الجهاز وأهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها.
كما استمع باشاغا لشرح وافي للتجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن .
هذا وأثنى رئيس الحكومة على المجهودات المبذولة من الضباط و العاملين في الجهاز من أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك