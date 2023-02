ضمن برامج التحول الرقمي.. اتفاق مشترك بين “الليبية للاتصالات” ووزارة التعليم

وقعت الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلومات التابعة للشركة القابضة للاتصالات اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم حول “الأولمبياد الليبي للمعلوماتية”.

وأوضحت الشركة القابضة أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الطلاب وتحفيزهم للمشاركة في “الأولمبياد الليبي للمعلوماتية”، وترشيح أساتذة مختصين في مجال الحاسوب والرياضيات لمساعدة الطلبة في شرح المسائل والموضوعات الواردة بها، وفق قولها.

وبموجب الاتفاقية سوف تُحدد المدارس التي تتوفر بها معامل حاسوب مناسبة وإعداد منصة رقمية للتواصل مع الجهات الدولية والملحية ذات العلاقة، بحسب الشركة القابضة.

وأفادت الشركة أن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي إلى جانب توفير مدربين محليين ودوليين لتقييم المشاركين بمراحل التصفيات، طبق قولها.

المصدر: الشركة القابضة للاتصالات

