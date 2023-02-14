“اللافي”: الشباب الليبي لديه القدرة على التغير وهم صناع السلام

شارك النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الحوارية التي أقيمت خلال انطلاق الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي أن الشباب لديهم القدرة على التغيير بالكلمة الصادقة التي تدعوا للسلام، وليس بالحروب التي راح ضحيتها آلاف الشباب، وساهمت في تمزق النسيج الاجتماعي.

وجدد تأكيده على أن الشباب هم صناع السلام، ومشاركتهم في الملتقى تفصح عن رغبتهم الجادة في تحقيق الاستقرار الذي يدعوا إليه المجلس الرئاسي من خلال مشروع المصالحة الوطنية ورؤيته الاستراتيجية التي وضعها خبراء ليبيين بمشاركة اساتذة مختصين من الجامعات الليبية.

وأدار الجلسة التي تركزت على دور الشباب في المصالحة الوطنية الجلسة الاعلامي محمد زيدان، بمشاركة عضو مجلس إدارة المنتدى الشبابي الليبي، والناشط المدني يونس نجم.

وانطلق الملتقى الشبابي للمؤثرين اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس تحت شعار “نحو السلام” برعاية المجلس الرئاسي الليبي.

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