القطراني يستلم جدول مواعيد افتتاح سجل الناخبين بالبلديات ويؤكد على تطبيق الشفافية

الوطن/ رصد

استلم نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني من رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع ، الجدول الزمني الخاص بإفتتاح سجل الناخبين في البلديات المستهدفة بالإنتخابات ( البيضاء , زلة , زويلة, إجدابيا , درنه , مرادة , تازربو , ساحل الجبل , عمر المختار انتلات البيضان )

من جهته اكد القطراني خلال إستلامه للجدول الزمني على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز الاستحقاق الإنتخابي في البلديات منوهاً على ضرورة تعميم القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية للبلديات .

وتأتي زيارة القطراني للوقوف على سير العمل في التجهيز لإنتخابات المجالس البلدية ضمن رؤية الحكومة الليبية لتحقيق أهدافها وضمان التمثيل الديمقراطي للمواطن وحقه في إنتخاب واختيار من يمثله طبقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة .