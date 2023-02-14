المنفي يطالب الكبير بوقف قرار الدبيبة بشأن اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث 

أخبارليبيا24

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوقف قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث.

وأوضح المنفي في قراره الذي تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة منه أن محضر الاجتماع المنعقد بديوان المجلس الرئاسي بتاريخ 2022/12/25م، لمناقشة الانفاق الحكومي للعام (2023م) وتفعيل مشروعات التنمية للباب الثالث للعام 2022 لم يعتمد من قبل المجلس الرئاسي.

وشدد رئيس المجلس على إيقاف تنفيذ القرار إلى حين التزام الحكومة بموافاتهم بالأسس والمعايير

والأولويات والضوابط التي تم بناء عليها تحديد المشاريع ومخصصاتها وتوزيعها الجغرافي والتدفقات النقدية المطلوبة لها ومدى مطابقتها لأحكام القانون.