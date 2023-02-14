نقابة الصحفيين تصدر بيانا بشأن جهود اقتلاع أوكار المخدرات و المروجين

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين بشأن الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات بمدينة بنغازي على دعمها وتثمينها لجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تعاملت بحرفية عالية في القضاء على تجار المخدرات بالمدينة دون المساس بحياة المدنيين أو تعريض ممتلكاتهم للخطر.

وأكدت النقابة عبر بيان لها أنها على استعداد تام للتعاون بكامل أعضاء النقابة لمحاربة ظاهرة الإدمان لدى الشباب و ذلك بخلق برامج إرشادية و توعوية و تسليط الضوء على مخاطر المخدرات و مذهبات العقول أو المتاجرة بها و ضمان عدم عودة هذه الاوكار في مدينة بنغازي و غيرها من المدن في البلاد.